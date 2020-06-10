Malkara Belediye Meclisi, düğün salonunda toplandı Malkara Belediye Meclisinin haziran ayı toplantısı, koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçedeki bir düğün salonunda yapıldı.

Malkara Belediye Meclisinin haziran ayı toplantısı, koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçedeki bir düğün salonunda yapıldı.

Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul başkanlığında düzenlenen toplantıda, Meclis üyeleri maskelerini taktı ve sosyal mesafeye dikkat etti.

Toplantıya girişte Meclis üyelerinin ateşleri ölçüldü ve ellerine dezenfektan döküldü.

Yurdakul, burada yaptığı konuşmada, ilçede koronavirüs hastası kalmadığını belirterek, "Ancak yine de maske takılmalı, sosyal mesafeye uyulmalı ve el temizliğine dikkat edilmeli." dedi.

Kaynak: AA