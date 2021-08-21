Malezya'nın yeni Başbakanı Yaakob yemin etti
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Malezya'nın yeni Başbakanı Yaakob yemin etti

Malezya'nın yeni Başbakanı Yaakob yemin etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Malezya'da başbakan olarak atanan İsmail Sabri Yaakob, Kraliyet Sarayında düzenlenen törende yemin etti.

Malezya'da başbakan olarak atanan İsmail Sabri Yaakob, Kraliyet Sarayında düzenlenen törende yemin etti.

Malezya'da önceki Başbakan Muhyiddin Yassin'in istifasının ardından Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa tarafından göreve atanan İsmail Sabri Yaakob, bugün Kuala Lumpur'daki Kraliyet Sarayı Istana Negara'da düzenlenen törende yemin etti. 61 yaşındaki Yaakob, ülkenin 9. Başbakanı oldu. Yaakob, Birleşik Malezya Ulusal Örgütü (UMNO) partisinin başkan yardımcısı ve önceki Başbakan Muhyiddin Yassin'in kabinesinde Savunma Bakanı olarak görev yaparken, 7 Temmuz'da Başbakan Yardımcısı olmuştu.

Yassin, Malezya'da iktidar koalisyonunun en büyük partisi olan Birleşik Malezya Ulusal Örgütü'nden (UMNO) bazı milletvekillerinin desteğini çekmesinin ardından istifa etmişti. - KUALA LUMPUR

Malezya'nın yeni Başbakanı Yaakob yemin etti
Malezya'nın yeni Başbakanı Yaakob yemin etti
Malezya'nın yeni Başbakanı Yaakob yemin etti
Malezya'nın yeni Başbakanı Yaakob yemin etti
Malezya'nın yeni Başbakanı Yaakob yemin etti
Malezya'nın yeni Başbakanı Yaakob yemin etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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