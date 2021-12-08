Malezya'dan Üniversitemize Ziyaret

SAKARYA (Habermetre) - Malezya Ulusal Üniversitesi İslam Medeniyeti Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Mohd Al Adib Samuri, Sakarya Üniversitesine geldi. Doç. Dr. Samuri, üniversitemizde "Ana Hatlarıyla Malezya'da İslam Hukuku" konulu konferans verecek.

Konferans öncesi ziyaretlerde bulunan Samuri, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç ile bir araya geldi. Görüşmede iki üniversite arasında iş birliği anlaşması imzalanması için yapılabilecek gerekli çalışmalar için fikir alışverişinde bulunuldu.

Görüşmeye İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı da iştirak etti. 14 kez görüntülendi.

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