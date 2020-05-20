Maldivler'den getirilen 209 Türk, memleketlerine uğurlandı MALDİVLER'den Kırşehir'e getirilen 209 Türk vatandaşı, yurtdaki 14 günlük karantina sürecinin ardından otobüslerle memleketlerine gittiler.

MALDİVLER'den Kırşehir'e getirilen 209 Türk vatandaşı, yurtdaki 14 günlük karantina sürecinin ardından otobüslerle memleketlerine gittiler.

Maldivler'de yaşayan 209 Türk vatandaşı, koronavirüs nedeniyle 6 Mayıs'ta Türkiye'ye getirilerek, Kırşehir'deki Fatma Bacı Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. 14 günlük karantinanın ardından 209 kişi, bugün evlerine gönderildi. Valizleriyle yurttan çıkanlar, otobüslere binerken, sosyal mesafe kuralına da uydu. Eşi ve 2 çocuğuyla birlikte 14 gün karantina altında kalan Ertan Demirbilek, "Her şey çok güzeldi. Devletimizden Allah razı olsun. Böyle güzel bir tesiste bizi ağırladılar, kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA