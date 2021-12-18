Maldivler'de evlendiler! İşte nikahtan ilk kareler

İZMİR (Snob Magazin) - Son olarak 'Doya Doya Moda' adlı programda rol alan modacı, iş insanı Sezer Dermenci ile evlendi.

Magazin D'nin haberine göre; İkilinin nikahı Maldivler'de gerçekleşti. Sert ve Dermenci'yi bu mutlu gününde yakın dostları da yalnız bırakmadı.

"EVLİLİK SÖZLEŞMESİ YAPMAM"

Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda görüntülenen Sert, "Siz evlendiğinizde evlilik sözleşmesi yapar mısınız?" sorusuna "Bizde her şey açık, önemli olan aşk" diye cevap verip "Yavrum sen ne diyorsun?" diyerek topu sevgilisi Dermenci'ye atmıştı. Dermenci ise "Önemli olan aşk gerisi hikaye" diye karşılık verip sevgilisi Sert'e destek çıkmıştı.

Ivana Sert, 2013 yılında Yurdal Sert'ten boşanmıştı. Çiftin bu evlilikten 'Kayon Ateş' adında bir oğlu bulunuyor.

SEZER DERMENCİ KİMDİR?

Sezer Dermenci, İzmir'lidir. İzmir Urla'da işletmeleri bulunan Fevzi ve Ayşe Dermenci'nin oğludur ve tanınan bir ailedir. Sezer Dermenci bir iş adamıdır ve restoran zincirleri bulunur. Sezer Dermenci, erkek kardeş Doğan Dermenci bile İzmir'de bir otel işletmektedir. Ayşe Hanım Konağı adlı butik otel işleten Sezer Dermenci, İvana Sert ile evlidir.