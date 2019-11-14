Malazgirtli çiftçiler, destekler konusunda bilgilendirildi

14.11.2019 14:56 | Son Güncelleme: 14.11.2019 15:04

Muş'un Malazgirt ilçesinde, çiftçilere yönelik devletin yaptığı desteklemelerle ilgili bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı yapıldı.

Ziraat Odası Başkanlığınca düzenlenen toplantıda konuşan Oda Başkanı Tahsin Kılıç, her zaman çiftçinin yanında olduklarını söyledi.

Çiftçilerin sıkıntılarının giderilmesi için çalışmalarının devam ettiğini anlatan Kılıç, üyelerden aidatlarını ödemelerini istedi.

Ziraat mühendisleri Servet Öner ve Şükrü Ünal ise devletin sağladığı imkanlarla ilgili çiftçileri bilgilendirerek, amaçlarının hayvancılığı geliştirmek olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA