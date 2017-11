Malazgirt'te 20 Bin Kişiye Yardım

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, 2017 yılı içerisinde ilçede yaşayan yaklaşık 20 bin kişiye yardım ulaştırdı.



Göreve başladığı günden beri vatandaşların sorunlarıyla yakından ilgilenen Kaymakam Kırlı, her hafta çarşamba günü ise ilçede yaşayan vatandaşlarının sorunlarını dinliyor. Yaklaşık 2 yıldır halk toplantıları yaptıklarını ifade eden Kırlı, "Her çarşamba günlerini ilçemizde yaşayan vatandaşlarımıza ayırıyoruz. Her hafta toplantılarımıza yaklaşık 70 aile geliyor. İlçemizde yaşayan her aileyi 5 kişi hesaplarsak, bu demektir ki sadece 2017 yılı içerisinde yaklaşık 20 bin kişiye yardım ulaştırmış bulunuyoruz. Ayrıca halk toplantılarına gelemeyen çok sayıda vatandaşımıza da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız tarafından düzenli nakdi yardım yapılmaktadır" dedi.



Vatandaşların refah ve huzurunun her şeyden önemli olduğunu ifade eden Kaymakam Kırlı, "Bizim için önemli olan vatandaşlarımızın refahı ve huzuru. İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın birçoğunun yapacak bir işi yok. Devletimiz bu konuda çok hassas davranıyor ve bu durumda olan vatandaşlarımıza her türlü yardımı seve seve yapıyoruz. Allah devletimize zeval vermesin. Devletimiz ne kadar güçlü olursa o kadar da vatandaşlarımız, devletimizin gönderdiği yardımlarla rahata kavuşur. Vatandaşlar içinde şöyle bir kanı var, yardımların Avrupa Birliğinden geldiğini sanıyorlar. Bu yaptığımız yardımlar kesinlikle Avrupa Birliğiyle alakalı bir şey değil. Tamamıyla büyük devletimizin, ilçemizin refahı ve huzuru için gönderdiği yardımlardır. Bizde kaymakamlık olarak bu gelen yardımları ihtiyaç sahiplerini belirlemek için bu halk toplantılarını yapıyoruz. Her yaptığımız toplantıların ardından şunu fark ettik, ilçede yaşayan vatandaşlar yaptığımız toplantılardan çok memnunlar. Toplantılarımızda vatandaşlarımızın kendilerini daha rahat ifade ettiğini gördük. Bizim için vatandaşlarımızın refahı ve huzuru her şeyden önce gelir. Kaymakamlığımız ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızın imkanları ve mevzuatlarımızın ön gördüğü çerçevede ilçemizde yaşayan dar gelirli tüm vatandaşlarımıza yardım ediyoruz" şeklinde konuştu.



Halk toplantılarının çok faydalı olduğunu ifade eden vatandaşlar ise, "Kaymakamımız bizlere her türlü desteği veriyor. Bizler şimdi çok rahatız, en azından derdimizi rahatlıkla ifade edebiliyoruz. İlçemizde iş yok vakıf da olamasa ne yapacağız bilmiyoruz. Büyük devletimiz ve Kaymakamımız Soner Kırlı'ya çok teşekkür ediyoruz. Allah devletimize zeval vermesin" ifadelerini kullandılar. - MUŞ