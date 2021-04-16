Malazgirt Kaymakamı Demirer, serebral palsili çocuğa uzay terapi sistemi aldı
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Malazgirt Kaymakamı Demirer, serebral palsili çocuğa uzay terapi sistemi aldı

Anadolu Ajansı / Veysel Eşin - Haberler | Güncel

Muş'un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, serebral palsi (beyin felci) hastası çocuk için uzay terapi sistemi aldı.

Muş'un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, serebral palsi (beyin felci) hastası çocuk için uzay terapi sistemi aldı.

İlçenin Hasretpınar köyünde yaşayan Erol ve Rahşan Yalçın çifti, çocukları serebral palsi hastası 8 yaşındaki Muhammet Yalçın için Kaymakam Demirer'den uzay terapi sistemi talep etti.

Demirer, çocuğun yürümesini kolaylaştıracak aracı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla temin etti.

Kaymakamlık ekipleri, aileyi ziyaret ederek, uzay terapi aracını teslim etti.

Baba Yalçın, yaptığı açıklamada, Kaymakam Demirer'e teşekkür etti.

Sistem sayesinde oğlunun daha iyi yürüyebileceğini anlatan Yalçın, "Oğlumun yürümesi, yoğun bir fizik tedavi yapacağı bu araçla mümkün. Bu hastalar için tek yürüme ihtimali de bu uzay terapisidir. Allah herkesten razı olsun." dedi.

Malazgirt Kaymakamı Demirer, serebral palsili çocuğa uzay terapi sistemi aldı
Malazgirt Kaymakamı Demirer, serebral palsili çocuğa uzay terapi sistemi aldı
Malazgirt Kaymakamı Demirer, serebral palsili çocuğa uzay terapi sistemi aldı
Malazgirt Kaymakamı Demirer, serebral palsili çocuğa uzay terapi sistemi aldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Eşin

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