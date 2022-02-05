Malazgirt Belediyesinde 'Sosyal Denge Sözleşmesi' - Haberler
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Malazgirt Belediyesinde 'Sosyal Denge Sözleşmesi'

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Malazgirt Belediyesinde 'Sosyal Denge Sözleşmesi'

Bir-Sen) arasında 'Sosyal Denge Sözleşmesi' imzalandı.

MUŞ (İHA) - Bir-Sen) arasında 'Sosyal Denge Sözleşmesi' imzalandı.

Bem-Bir Sen Muş İl Başkanı Güven Yalvarıcı ve beraberindekiler, Malazagirt Belediye Başkanı Cengiz Altın'ı ziyaret ederek çalışmalarında başarılar diledi. Sendika temsilcileri ile yapılan görüşmeler neticesinde belediyede çalışan memurları 2 yıl boyunca kapsayacak olan 'sosyal denge sözleşmesi' imzalandı.

Burada bir konuşma yapan Başkan Altın, daha önce belediyede çalışan memurlara yüzde 63 oranında ödenen sosyal denge ücretini yüzde 120'ye çıkardıklarını ifade ederek, sözleşmenin herkese hayırlı olması temennisinde bulundu.

Bem-Bir-Sen Muş İl Başkanı Güven Yalvarıcı ise memurlara verilen zamdan memnun olduklarını dile getirerek, desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Cengiz Altın'a teşekkür etti.

İmzaların atılmasının ardından Başkan Güven Yalvarıcı tarafından Belediye Başkanı Cengiz Altın'a plaket verildi. - MUŞ

İhlas Haber Ajansı - Politika

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