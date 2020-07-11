'Malazgirt 1071' yurt dışına açılıyor Başrollerini Cengiz Coşkun, Vildan Atasever, Haluk Piyes ve Caner Kurtaran'ın paylaştığı Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Malazgirt Meydan Muharebesini anlatan 'Malazgirt 1071' filmi yurt dışında büyük ilgi görüyor.

Hasan Güngör Management ve İmtiaz Holding ortakligi ile Malazgirt 1071 filminin yurt dışına satışı gerçekleştirildi. Pakistan, Malezya, Katar ve İngiltere'ye satılan filmin bu başarısını yapımcısı Bilal Kalyoncu başrol oyuncusu Cengiz Coşkun, İmtiaz Holding ceo'su omar İmtiaz ve menajer Hasan Güngör önceki akşam Beykoz'da bir mekanda boğaza karşı yemek yiyerek kutladı.

Kaynak: Snob Magazin