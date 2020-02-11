Malazgirt 1071 - Bizans'ın Kıyameti Filmi
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Malazgirt 1071 - Bizans'ın Kıyameti Filmi

Malazgirt 1071 - Bizans'ın Kıyameti filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Malazgirt 1071 - Bizans'ın Kıyameti filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

11.02.2020 09:57 | Son Güncelleme: 11.02.2020 09:58
Malazgirt 1071 - Bizans'ın Kıyameti Filmi

1071, Anadolu'nun kapılarının Türklere açılmasını sağlayan Malazgirt Savaşı'nın hikayesini konu ediyor. koltuğunda Bilal Kalyoncu'nun oturduğu filmin oyuncu kadrosunda Vildan Atasever, Cengiz Coşkun, Haluk Piyes, Caner Kurtaran gibi isimler yer alıyor.

Yönetmen: Bilal Kalyoncu, Özgür Bakar

Senaryo: Bilal Kalyoncu, Özgür Bakar, Alper Kıvılcım

Oyuncular: Cengiz Coşkun, Vildan Atasever, Haluk Piyes, Caner Kurtaran

Filmin Türü: Tarih

Orijinal Adı: Malazgirt 1071 - Bizans'ın Kıyameti

Yapımcı Firma: 2506

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım

Vizyon Tarihi: 22.11.2019


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Kaynak: InterSinema.com
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