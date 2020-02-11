Malazgirt 1071 - Bizans'ın Kıyameti Filmi
Malazgirt 1071 - Bizans'ın Kıyameti filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Malazgirt 1071 - Bizans'ın Kıyameti filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Malazgirt 1071, Anadolu'nun kapılarının Türklere açılmasını sağlayan Malazgirt Savaşı'nın hikayesini konu ediyor. Yönetmen koltuğunda Bilal Kalyoncu'nun oturduğu filmin oyuncu kadrosunda Vildan Atasever, Cengiz Coşkun, Haluk Piyes, Caner Kurtaran gibi isimler yer alıyor.
Yönetmen: Bilal Kalyoncu, Özgür Bakar
Senaryo: Bilal Kalyoncu, Özgür Bakar, Alper Kıvılcım
Oyuncular: Cengiz Coşkun, Vildan Atasever, Haluk Piyes, Caner Kurtaran
Filmin Türü: Tarih
Orijinal Adı: Malazgirt 1071 - Bizans'ın Kıyameti
Yapımcı Firma: 2506
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 22.11.2019
Malazgirt 1071 - Bizans'ın Kıyameti Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.