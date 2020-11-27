Malatya'yı sallayan depremden ilk görüntüler! İnsanlar panikle sağa sola kaçıştı

Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 4.7'lik depreme ait ilk görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde daha önce de depremin yaşandığı kentte vatandaşların korkudan sağa sola kaçıştıkları anlar yer aldı.

AFAD tarafından merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olarak açıklanan deprem, saat 11.27'de meydana geldi. Yerin 6.94 kilometre derinliğinde olan deprem, kent merkezi ve çevre ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

OCAK AYINDAKİ DEPREMDE CAN KAYBI YAŞANMIŞTI

Ocak ayında Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6,8 büyüklüğünde meydana gelen deprem; Malatya başta olmak üzere Adıyaman, Batman, Diyarbakır gibi çevre illerde de hissedilmişti. Depremde Malatya'da 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 226 kişi ise yaralanmıştı.

"OLUMSUZ BİR DURUM YOK"

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan depremin 10 saniye kadar sürdüğünü ve ilk bilgilere göre herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını belirtti. Malatya Valisi Aydın Baruş ise deprem bölgesine uzakta olduklarını ve şiddetin merkezde hissedildiği gibi olmadığını belirtti. Mahalle muhtarlarından bilgi aldıklarını da aktaran Baruş, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirtti.