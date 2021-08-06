Malatya yangın! Malatya'da yangın var mı?

Ülkemizin farklı noktalarında yangınlar devam ederken, son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Yangınların devam ettiği bölgelerde havadan ve karadan söndürme işlemleri tüm hızıyla sürüyor. Orman yangınlarıyla mücadele 10. gününde; 45 ilde 196 orman yangını kontrol altına alındı. Antalya, Aydın, Denizli, Muğla ve Isparta illerinde 12 noktada ise yangınlara müdahale sürüyor. Malatya yangın! Malatya'da yangın mı var? Malatya'da yangın var mı?

Malatya'da yangın mı var? Malatya'da yangın var mı? sorularının yanıtları gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor.Türkiye'de geçen hafta pek çok farklı noktada başlayan ve henüz tamamen kontrol altına alınamayan orman yangınlarıyla mücadele 10. gününe girdi. İletişim Başkanlığı'nın paylaştığı son verilere göre; Adana, Aydın, Antalya, Muğla, Denizli ve Isparta'da yangınlara müdahale sürüyor. Son dakika Malatya yangın!

MALATYA'DA YANGIN VAR MI?

Ülkemizin pek çok noktasında çıkan yangınlara müdahale devam etmekte. Ancak Malatya'da bir orman yangını durumu söz konusu değil. Sosyal medya kullanıcıları da durum hakkında böyle bir noktaya değinmedi.