Malatya ve Şanlıurfa'da ceza infaz kurumu kütüphaneleri için kitap bağışı kampanyası başlatıldı
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Malatya ve Şanlıurfa'da ceza infaz kurumu kütüphaneleri için kitap bağışı kampanyası başlatıldı

Malatya ve Şanlıurfa'da ceza infaz kurumu kütüphaneleri için kitap bağışı kampanyası başlatıldı
Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel

Malatya ve Şanlıurfa'da, ceza infaz kurumu kütüphaneleri için "Bir Kitap Bir Umut" adlı kitap bağış kampanyası başlatıldı.

Malatya ve Şanlıurfa'da, ceza infaz kurumu kütüphaneleri için "Bir Kitap Bir Umut" adlı kitap bağış kampanyası başlatıldı.

Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca başlatılan "Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri İçin Kitap Bağış Kampanyası" kapsamında Malatya Adliyesi'nde tören düzenlendi.

Türkiye'de eş zamanlı gerçekleşen törene Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, İl Kültür ve Turizm Müdürü Çetin Şişman ve diğer ilgililer katıldı.

Savran, burada yaptığı konuşmada, Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında, Malatya Adliyesi ve MATİM İş Merkezi'nde bulunan hukuk mahkemelerinin önünde stantlar kurulduğunu söyledi.

Stantlarda Malatya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Akçadağ Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Doğanşehir Ceza İnfaz Kurumu'na kitap bağışı kabul edileceğini belirten Savran, Türkiye genelindeki kampanyanın hayırlı olmasını diledi.

Savran, konuşmasının ardından kitap bağışında bulundu.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da, ceza infaz kurumu kütüphaneleri için "Bir Kitap Bir Umut" adlı kitap bağışı kampanyası başlatıldı.

Kampanya kapsamında, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri ve başsavcı vekili Fatih Çam ile Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan ve diğer ilgililerin katılımıyla Şanlıurfa Adliyesi'nde tören gerçekleştirildi.

Başsavcı Yeniçeri, törende, 16 Haziran'a kadar merkez ve tüm ilçelerdeki adliyelerde de kitap bağışlarının yapılabileceğini söyledi.

Adliye personelinin kampanyaya ilk günden ilgi gösterdiğini dile getiren Yeniçeri, her zaman kitap okumanın, insana ciddi manada katkılar sunduğunu belirtti.

Konuşmanın ardından Başsavcısı Yeniçeri ve diğer adliye personeli de kitap bağışında bulundu.

Malatya ve Şanlıurfa'da ceza infaz kurumu kütüphaneleri için kitap bağışı kampanyası başlatıldı
Malatya ve Şanlıurfa'da ceza infaz kurumu kütüphaneleri için kitap bağışı kampanyası başlatıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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