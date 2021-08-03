Malatya Valisi Baruş'tan iş adamlarına aşı çağrısı

Malatya Valisi Aydın Baruş, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren iş adamlarıyla bir araya gelerek, işletmelerdeki Kovid-19 aşılama oranının artırılmasına ilişkin çağrıda bulundu.

Malatya Valisi Aydın Baruş, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren iş adamlarıyla bir araya gelerek, işletmelerdeki Kovid-19 aşılama oranının artırılmasına ilişkin çağrıda bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda Baruş, Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde vaka sayısında artışlar gözlemlendiğini belirtti.

Salgınla alakalı önlem almak, işgücü kaybını önlemek ve üretimin devamlılığını sağlamak gerektiğini aktaran Baruş, "OSB'de faaliyet gösteren işverenler, çalışan sağlığı ve güvenliği yükümlülükleri kapsamında çalışanların aşı yaptırabilmeleri noktasında personele gerekli kolaylığı göstermesini ve desteğin sağlanmasını bekliyoruz. Bu noktada herkesten hassasiyet istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplantı, Baruş ve işverenlerin karşılıklı görüş alışverişiyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş