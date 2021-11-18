Malatya Valisi Baruş Arguvan'da ziyaretlerde bulundu

MALATYA (AA) - Malatya Valisi Aydın Baruş, Arguvan ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle buluştu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Baruş, muhtarlarla Arguvan Kültür Merkezinde bir araya geldiği toplantıda, genel güvenlik ve asayiş konuları, ilçedeki yatırım çalışmaları, altyapı, meralar, ağaçlandırma ile eğitim ve sağlık konularındaki ihtiyaç ve sorunlar ile ilgili istişarelerde bulundu.

Arguvan'da çok büyük bir yatırım yapıldığını ifade eden Baruş, Yoncalı Barajı'nın yıl sonuna tamamlanmasının öngörüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Ardından 2022 yılında sulama projelerinin tamamlanması için çalışmalar yapılacak. Sulama projelerinin de sona ermesiyle birlikte yaklaşık 170 bin dönüm alan suya kavuşacak. Arguvan'ımız yeşillenecek, çiftçimiz kazanacak ve Arguvan'a dönüşler hızlanacak. Birkaç yıl sonra Arguvan'a geldiğimizde burayı yemyeşil göreceğiz. İlçede meydana gelen heyelan dolayısıyla 44 evimiz var ve bunların yapımı kısa sürede tamamlanıp vatandaşlarımıza teslim edilecek. Deprem nedeniyle yaptırdığımız 68 konut var. 20 konutumuzun yapımına da yeni başlanacak."

Toplantının ardından kaymakamlığı ziyaret eden Vali Baruş, ilçenin genel durumu hakkında Kaymakam Kemal Ülkü'den bilgi aldı.

Gazilerle şehit yakınlarını ziyaret eden Baruş, kapılarının kendilerine her daim açık olduğunu belirtti.

Ardından Tepebağ Mahallesi'nde yapımı devam eden afet konutlarını inceleyen Baruş, konutların en kısa sürede bitirilerek hak sahiplerine teslim edilmesi talimatını verdi.

Baruş, Yoncalı Barajı İsale Tüneli'nde de incelemelerde bulundu.

AA / Yeter Erdine - Son Dakika Haberleri

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