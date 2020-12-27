Malatya Valisi Aydın Baruş'tan Elazığ depremine ilişkin açıklama Açıklaması
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Malatya Valisi Aydın Baruş'tan Elazığ depremine ilişkin açıklama Açıklaması

27.12.2020 11:31 | Son Güncelleme: 27.12.2020 11:34
Malatya Valisi Aydın Baruş'tan Elazığ depremine ilişkin açıklama Açıklaması

Malatya Valisi Aydın Baruş, Elazığ'da meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depreme ilişkin kendilerine yansıyan olumsuz bir durum bulunmadığını bildirdi.

Malatya Valisi Aydın Baruş, Elazığ'da meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depreme ilişkin kendilerine yansıyan olumsuz bir durum bulunmadığını bildirdi.

Vali Baruş, sosyal medya hesabından, "Saat 09.37'de meydana gelen Elazığ-Merkez 5.3 büyüklüğündeki depremde ilçe merkezlerimiz ile mahallelerimizden intikal eden olumsuz bir durum bulunmamakta olup saha tarama çalışmalarına devam edilmektedir." paylaşımında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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