Malatya Valisi Aydın Baruş'tan çöken bina açıklaması: "Ekiplerimiz bir kişinin sesinin duyulduğu ve enkaz altındakilere ulaşılmaya çalışıldığını aktardı"

"Hayati tehlikesi olan yaralı yok"

"Bina hasarlı değildi"

MALATYA - Malatya Valisi Aydın Baruş, çöken binayla ilgili açıklamalarda bulundu. Baruş, şu ana kadar 13 vatandaşın kurtarıldığını, 2 kişinin de kendi çabasıyla kurtulduğunu ifade etti. Baruş, hayati tehlikesi olan kimsenin olmadığını söyledi.

Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'nde saat 16.50 sıralarında çöken 2 katlı binayla ilgili son durumu paylaşan Malatya Valisi Aydın Baruş, "Şu ana kadar enkaz altından 13 vatandaşımız yaralı olarak çıkartıldı. Yaralılardan 2'sinin yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Ama hayati tehlikeleri yok. 3 kişi de kendi imkanlarıyla kurtulmuş. Bina çevre ve şehircilikten herhangi bir hasar tespiti yok. Depremde ağır bir hasarı yok. Üstünde durduğumuz bir tadilat ihtimali gelen bilgiler o yöndedir. Görgü tanıklarının bilgilerine göre içeride çok fazla vatandaş yok. Ama çalışmalar devam ediyor. Ekiplerimiz bir kişinin sesinin duyulduğu ve enkaz altındakilere ulaşılmaya çalışıldığını aktardı" diye konuştu.