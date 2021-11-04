Malatya Vali Yardımcısı Eskin, Darende'de incelemelerde bulundu

MALATYA (AA) - Malatya Vali Yardımcısı Kenan Eskin, Darende ilçesinde bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Kurum müdürleri ile ilçede bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunan Eskin, Kaymakam Ökkeş Safa Türkoğlu ile Somuncu Baba Külliyesi'ni gezdi.

Eskin, burada Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı yetkililerinden bilgi aldı.

Somuncu Baba ve Hulusi Efendi Müzesi ile Şeyh Hamid-i Veli Kütüphanesi'ni de gezen Eskin, ilçenin maneviyat ve sanatın bir arada yaşadığı çok özel bir yer olduğunu söyledi.

Eskin ve beraberindeki heyet, daha sonra Tohma Kanyonu ve Kudret Havuzu'nu gezdi.