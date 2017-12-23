Malatya Ticaret Borsası'nda Yılın Son Meclis Toplantısı Yapıldı

Malatya Ticaret Borsası'nın (MTB) Aralık ayı Meclis Toplantısı yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi.



Ticaret Borsasında yılın son toplantısı Meclis Başkanı Mehmet Akif Baştürk'ün başkanlığında gerçekleştirildi. Borsa binasında gerçekleşen toplantıda söz alan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Özbey, 2017 yılının son meclis toplantısı gerçekleştirdiklerini belirterek, "2017'yi ekonomik bazı zorluklara rağmen bitirdik. 2018 yılı ilimize, borsamıza ve memleketimize hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.



Geride kalan 2017 yılında yapılan projelerle ilgili borsa üyelerini de bilgilendiren Özbey, "Organize Hayvancılık İhtisası Sanayi Bölgesi'nin kurulmasıyla ilgili çalışmayı bitirdik. Tahsisi şu anda bize teslim edilmek üzere, bekliyoruz. Ayrıca lisanslı depoculuk ilgili olarak da son aşamaya gelindi. Ticaret Borsası'nın bazı girişimleri neticesinde önemli ticari konularda başarılar elde ettik" ifadelerine yer verdi.



Büyük Şire Pazarının başka bir yere nakledilmesi konusunda da yerel yöneticilerle görüşmeler yaptıklarını anımsatan Özbey, "Talebimiz bir an önce uygun bir yere nakledilmesi, bize yer tahsisi yapılması. Biz elimizden geldiğince Malatya'mıza yakışır ticaret merkezi yapmak istiyoruz. Bunun yanı sıra arasa da çalışmalarımız da oldu. Özellikle aydınlatma ile ilgili çalışmalarımızı bitirdik, buradan emeği geçenlere buradan teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MALATYA