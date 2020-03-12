Malatya Temalı 'Kendini Bil Kentini Keşfet' temalı bilgi yarışması Malatya Deniz Kitapevleri ana sponsorluğunda "Kendini Bil Kentini Keşfet" sadece Malatya temalı bilgi yarışması düzenliyor.

30 okulun katıldığı bilgi yarışması Malatya'daki Anadolu ve Fen liseleri arasında yapılıyor.

Malatya Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü İbrahim Halil Kılıç, Eğitimci Yahya Karakaya ve Eğitimci Hasan Demirbağ'ın jüri üyesi olarak yer aldığı bilgi yarışmasında, Malatya konu başlığında Malatya'nın tarihi, kültürü, coğrafyası, mimarisi, geleneği, mutfağı, sanatı vb. konularda öğrencilere çeşitli sorular soruluyor.

Çeyrek final yarışmasında konuşan Kent Konseyi Genel Sekreteri Abdulkadir Artan, "Kendini Bil Kentini Keşfet" konulu bilgi yarışmasının Malatya'nın kültürüne, tarihine ve bütün boyutlarına katkı sağlayacağını ifade ederek, "Yarışmamıza katılan öğrencilerimizi her zaman Kent Konseyi'nde görmek isteriz" dedi.

Tarih ve Kültür Mirası Çalışma Grubu Temsilcisi Eğitimci Orhan Tuğrulca, "Kendini Bil Kentini Keşfet" bilgi yarışmasının Malatya'mızı tanıma noktasında bir farkındalık oluşturacağını söyledi. Tuğrulca, "Bilgi yarışması ile caddelerini sokaklarını gezip dolaştığımız bu şehrin bir kimlik sahibi olduğunu ve bu kimliğinde önemli bilgilere sahip olduğunu göreceğiz" dedi.

30 okulun katıldığı bilgi yarışmasının yapılan çeyrek final elemeleri sonucunda; Hacı Ahmet Akıncı Anadolu Lisesi, Şehit Candaş Kaplan Anadolu Lisesi, Orgeneral Eşref Bitlis Anadolu Lisesi, Cumhuriyet Anadolu Lisesi, Metin Emiroğlu Anadolu Lisesi ve Malatya Fen Lisesi okulları yarı finale yükseldiler.

Jüri adına genel bir değerlendirme yapan İbrahim Halil Kılıç, ilimizde yaşayan gençlerin kentlerinden bir haber yaşamamaları ve mevcut bilgilerini güncelleştirmek adına yapılan bu bilgi yarışmasının Malatya için önemli bir çalışma olduğunu belirterek bu tür yarışmaların sürekliliğinin sağlanmasının kent kültürü açısından önemine vurgu yaptı.

Yarışmaya katılan öğrenciler, "Kendini Bil Kentini Keşfet" bilgi yarışmasının Malatya'yı tanıma ve tanıtma adına önemli bir etkinlik olduğunu belirterek yarışmayı düzenleyen Malatya Kent Konseyi Tarih ve Kültür Mirası Çalışma Grubu'na ve Malatya Deniz Kitapevlerine teşekkür ettiler.

Genel Sekreterlikten alınan bilgiye göre yarı final sonuçlarının akabinde finale yarışması ile programın bu dönem için sonlandırılacağı belirtildi.

Kaynak: Bültenler