Malatya son dakika deprem! SON DEPREMLER Kandilli Rasathanesi Malatya'da deprem mi oldu? Diyarbakır, Elazığ'da bugün deprem oldu mu, nerede oldu?

MALATYA (Haberler.com) - Malatya son dakika deprem! Kandilli Rasathanesi Malatya'da deprem mi oldu? Diyarbakır deprem! Bugün deprem oldu mu, nerede oldu? Son dakika deprem mi oldu? Afad ve Kandilli Rasathanesi 12 Kasım Cumagünü gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. İşte AFAD son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre Malatya merkezli bir deprem oldu. Deprem Kandilli Rasathanesi verilerine göre 4,8 büyüklüğünde gerçekleşti.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 4.7 OLARAK AÇIKLADI

Pütürge'nin merkez olduğu deprem çevre illerde de hissedildi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ



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