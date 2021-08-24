Malatya Sivas Caddesinde kaldırım çalışmaları devam ediyor
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Malatya Sivas Caddesinde kaldırım çalışmaları devam ediyor

Malatya Sivas Caddesinde kaldırım çalışmaları devam ediyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan hat yenileme çalışmalarının tamamlandığı Sivas Caddesinde devam eden kaldırım çalışmalarını yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında ilgililerden bilgiler aldı.

MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hat yenileme çalışmalarının ardından başlatılan çalışmalar neticesinde yıllardır ihmal edilen Sivas Caddesi baştan sona yenileniyor. Malatya genelinde birçok cadde ve sokakta yenileme çalışmaları gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Gürkan inceleme gezisi sırasında yaptığı açıklamada, "Büyükşehir Belediyesi olarak Malatya genelinde altyapı ve üstyapı noktasında çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. 13 ilçemizde MASKİ ve Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı tarafından devrim niteliğinde çalışmalar gerçekleştirilmekte. Bu çalışmalardan bir tanesi de Sivas Caddesinde gerçekleştirilmektedir. Sivas Caddemizde MASKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılan hat yenileme çalışmalarının ardından kaldırım yenileme çalışmalarına başlandı. Kaldırım yenileme çalışmalarının akabinde de asfaltlama çalışmasını da yaparak Sivas Caddemizi tamamen yenilemiş olarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız." dedi.

Sivas caddesinde sürdürülen çalışmalar sırasında içmesuyu ve kanalizasyon altyapısının yanısıra diğer alt yapı hatlarının da yenilendiğini ifade eden Başkan Gürkan, "Sivas Caddesi üzerinde yaptığımız en önemli çalışmalardan biri de gerek apartman ve gerekse iş yerlerinin ön kısımlarını da alarak yaya yürüyüş alanlarına katmamız oldu. Böylece kaldırımlarımız daha geniş bir hale getirilmiş oluyoruz.

Kaldırımlarımızda doğal taş olarak bazalt kullanıyoruz. Bu cadde üzerinde bulunan içmesuyu ve kanalizasyon alt yapılarının yanısıra Telekom, fiber, mobese hatları da yenileniyor. Bunlarla birlikte Cadde boyunca aydınlatma direkleri ve aydınlatma hatlarını da yeniliyoruz.

Malatya'mızı standartları yüksek yaşanabilir şehirler statüsüne kavuşturmak ve vatandaşlarımıza kaliteli, güzel hizmet sunmak adına ekiplerimiz 7/24 hizmet vermeye devam etmektedir." şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler

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