Şehirlerarası yolda sıkı denetim
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Şehirlerarası yolda sıkı denetim

Şehirlerarası yolda sıkı denetim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'da, şehirlerarası yolda sıkı denetim gerçekleştirilerek, iki günde toplam 11 araca idari işlem uygulandı.

Malatya'da, şehirlerarası yolda sıkı denetim gerçekleştirilerek, iki günde toplam 11 araca idari işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından, iki günde 90 şehirlerarası yolcu taşıyan otobüs olmak üzere toplam 302 araç ve sürücüsü denetlendi.

4 adet 31/1-b maddesinden Kamyon, çekici ve otobüslerde, takograf, taksi otomobillerinde ise taksimetre bulundurmamak, kullanmamak veya kullanılır şekilde bulundurmamak, 2 adet 34. Maddesinden muayenesiz araç kullanmak

3 adet 49/3 maddesinden ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu taşıt sürücülerinin taşıt kullanma sürelerine aykırı olarak taşıt kullanması ve bunlara taşıt kullandırılması, 1 adet 51 maddesinden hız kurallarına riayet etmemek ve 1 adet diğer muhtelif maddelerden olmak üzere toplam 11 araca idari işlem uygulandı.

Yaş ihlalinden 26 sürücüye cezai işlem

Bu arada, 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu'nun 26. maddesi gereğince, 65 yaş üzeri ticari faaliyette araç kullanmaktan bu yılın ilk 7 aylık süre içerisinde Malatya genelinde 26 sürücüye cezai işlem uygulandığı belirtilip, gerekli tebligatların yapıldığı kaydedildi. - MALATYA

Şehirlerarası yolda sıkı denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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