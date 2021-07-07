Malatya Özel Harekat Bölge Müdürlüğü binasının ihalesi yapıldı
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Malatya Özel Harekat Bölge Müdürlüğü binasının ihalesi yapıldı

Malatya Özel Harekat Bölge Müdürlüğü binasının ihalesi yapıldı
Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya Özel Harekat Bölge Müdürlüğü binasının yapım ihalesinin gerçekleştiğini ve yüklenici firmaya yer tesliminin yapıldığını açıkladı.

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya Özel Harekat Bölge Müdürlüğü binasının yapım ihalesinin gerçekleştiğini ve yüklenici firmaya yer tesliminin yapıldığını açıkladı.

Çalık, yazılı açıklamasında, Malatya Özel Harekat Bölge Müdürlüğünün Battalgazi ilçesindeki Bulgurlu Mahallesi'nde yapılacak hizmet binasının kuruluş çalışmalarına başlanıldığını belirtti.

TOKİ tarafından yaklaşık maliyeti 100 milyon TL olan tesisin inşaat ve altyapı ihalesinin gerçekleştirildiğini ifade eden Çalık, 4 ana bloktan oluşacak bölge müdürlüğünün yapım ihalesini kazanan yüklenici firmaya yer tesliminin gerçekleştirildiğini bildirdi.

Merkezde yaklaşık 4 bin özel harekat personelinin eğitim alacağını ifade eden Çalık, bölge müdürlüğünün 2022 yılı sonunda faaliyete geçeceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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