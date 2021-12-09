MALATYA OTİZM DERNEK BAŞKANI VE YÖNETİM KURULUNDAN BAŞKAN GÜRKAN'A ZİYARET

MALATYA (Habermetre) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Malatya Otizm Derneği Başkanı Alaattin Baydaş ve Dernek Yönetim Kurulu Üyelerini makamında kabul ederek bir süre görüştü.

Gösterilen yakın ilgiden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür eden Malatya Otizm Derneği Başkanı Alaattin Baydaş, "Bugün Malatya Otizm Spor Kulübü Derneği olarak Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızı ziyaret ediyoruz. Sayın Başkanımızdan Allah razı olsun bizleri kabul etti ve birebir görüşme imkanı bulduk. İstek ve taleplerimizi iletme fırsatı bulduk. Sayın Başkanımıza bize gösterdiği ilgiden dolayı hem derneğim adına hem de otizmli çocukları olan aileler adına şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Yapılan hizmet ve yatırımlarla her zaman engelli vatandaşların yanında olduklarını belirten Başkan Gürkan ise ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, "Sosyal Belediyecilik anlayışı içerisinde geçtiğimiz dönemlerde de Malatya ilk engelli merkezini yaparak hizmete açmıştık. Büyükşehir Belediyesi olarak da 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde Down Sendromlu çocuklarımız için bir kafeterya açılışını gerçekleştirdik. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi Engelliler Merkezini de hizmete açarak engelli kardeşlerimizin istifadesine sunduk. Engelli vatandaşlarımızın zamanlarını geçirip meslek sahibi olabilmeleri ve enerjilerini atabilecekleri mekanların olması aynı zamanda ailelerini de rahatlatacaktır. Büyükşehir Belediyesi olarak Otizmli çocuklarımızla ilgili Engelli Merkezimizin bulunduğu yerde yaklaşık bin metrekarelik bir alanda Otizmli evlatlarımızın rehabilite edilmesi noktasında ve ailelerinin belirli bir sürede olsa kendilerine zaman ayıracakları bir mekanı inşallah Malatya'ya kazandıracağız. Dernek Başkanımızın şahsında Dernek Üyelerimize teşekkür ediyorum. Bütün Otizmli evlatlarımıza da rehabilitasyon merkezinde güzel bir yaşam temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ziyarete gelen Otizm Dernek Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerine çeşitli hediyeler verdi.

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