Malatya'nın yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışmaları sürüyor - Haberler
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Malatya'nın yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışmaları sürüyor

Malatya'nın yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışmaları sürüyor
AA / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel

Malatya'nın yüksek kesimlerinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle vatandaşlar ile sürücülerin sorun yaşamaması için Büyükşehir Belediyesi ekiplerce başlatılan karla mücadele çalışması devam ediyor.

MALATYA (AA) - Malatya'nın yüksek kesimlerinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle vatandaşlar ile sürücülerin sorun yaşamaması için Büyükşehir Belediyesi ekiplerce başlatılan karla mücadele çalışması devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya Büyükşehir Belediyesi, ilçeler ve yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışın nedeniyle çalışmalarını 7/24 esasına göre sürdürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından harekete geçen ekipler, kar yağışının etkili olduğu noktalarda ulaşımın aksamaması için çalışma yapıyor.

Kar yağışının yoğun olarak görüldüğü bölgelerde küreme ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarını sürdüren ekipler, yolda kalan vatandaşların ve hastalarında imdadına yetişiyor.

Ekipler, kar yağışı nedeniyle kapalı olan Aksu Mahallesi'nin yolunu açarak ambulansın bir hastaya ulaşmasını da sağladı.

Malatya'nın yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışmaları sürüyor

Malatya'nın yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışmaları sürüyor

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AA / Volkan Kaşik - Son Dakika Haberleri

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