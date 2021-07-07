Malatya'nın muhtelif bölgelerinde Grafiti çalışması yapılıyor
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Malatya'nın muhtelif bölgelerinde Grafiti çalışması yapılıyor

Malatya'nın muhtelif bölgelerinde Grafiti çalışması yapılıyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Sanat Etkinlikleri Şube Müdürlüğü tarafından Malatya'da bulanan duvar ve alt geçitlere Grafiti ( duvar ya da yüzeye çizilmiş resim ) çalışması yapılıyor.

Millet Bahçesi, Hürriyet Parkı ve Yakınca mahallesi alt geçidi başta olmak üzere birçok alanda uygulamanın yapıldığı duvarlara, Malatyalı sanatçılar başta olmak üzere birçok figür özenle yapılıyor.

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler veren Sanat Etkinlikleri Şube Müdürü Fikret Vurucu, " Güzelliklerle dolu şehrimize güzellikler katmak adına şehrimizin muhtelif yerlerine duvar resimleri çalışması yapıyoruz. Yaptığımız çalışmalarımızın ilkini Küçükmustafapaşa Mahalle Muhtarlığımızın duvarına yaptık. Daha sonrasında Yakınca Mahallemizde bulunan alt geçidimizde Malatyalı rahmetli sanatçılarımızdan oluşan eserlerimizi yaptık. Ardından Hürriyet Parkı ve Millet Bahçesinde çalışmalarımızı yaptık. Millet Bahçesi'nde Malatyaspor'umuzun sembolü olan kaplan figürünü ve logosunu yaptık. Yaptığımız çalışmamızın bir yüzünde ise futbolcularımız yer alıyor. Yeşiltepe yolu üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Yaptığımız çalışmalarla şehrimize renk katmak ve şehrimizin güzelliğine güzellik katmak için çalışmalarımızı yapıyoruz. Başta bizlerden desteklerini esirgemeyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'a, MABESEM çalışanlarımıza, gönüllü olarak Halk Eğitim'de çalışan ve bizlere destek veren arkadaşlarımıza, İnönü Üniversitesi'nden gelen ve bizlere destek veren öğrencilerimize teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

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