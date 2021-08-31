Malatya merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu: 50 gözaltı
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Malatya merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu: 50 gözaltı

Malatya merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu: 50 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Haberler | Güncel

MALATYA merkezli 5 ilde uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 50 kişi gözaltına alındı.

MALATYA merkezli 5 ilde uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 50 kişi gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Özel Harekat polislerinin de bulunduğu 800 polis, Malatya, İstanbul, Adana, Antalya ve Mersin'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 50 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 66 bin 675 uyuşturucu hap, 185 gram metamfetamin, 1 kilo 300 gram bonzai, 3 ruhsatsız tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirildi.Emniyete götürülen şüphelilerin sorgusu sürüyor.


Malatya merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu: 50 gözaltı
Malatya merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu: 50 gözaltı
Malatya merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu: 50 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan

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