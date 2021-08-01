MALATYA KENT KONSEYİ, DÜNYA MİRASINDA EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR ETTİ
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MALATYA KENT KONSEYİ, DÜNYA MİRASINDA EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR ETTİ

MALATYA KENT KONSEYİ, DÜNYA MİRASINDA EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR ETTİ
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Arslantepe Höyüğü 44. Dünya Miras Komitesi toplantısında alınan kararla UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girmesi Malatya'da büyük bir sevinçle karşılandı.

Arslantepe Höyüğü 44. Dünya Miras Komitesi toplantısında alınan kararla UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girmesi Malatya'da büyük bir sevinçle karşılandı. Malatya Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri ve Şehir Gönüllüleri Meclisi Danışma Kurulu üyeleri UNESCO Dünya Mirası Listesine eklenen "Arslantepe Höyüğü"nü gezdiler.

Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Av. Abdulkadir Artan, Arslantepe Höyüğü hakkında katılımcılara tarihi bilgiler aktardı. Fransızların ve İtalyanların yapmış olduğu kazı çalışmalarına da değinen Artan, "UNESCO sürecine gelişinde İtalyanların etkisi çok büyük olmuştur" dedi. Artan, Arslantepe Höyüğünün UNESCO Dünya Mirası Listesine kabulüne kadar olan süreçte Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın çok büyük katkısı olduğunu, bu sürecin Battalgazi Belediyesi Başkanlığı döneminde başladığını ifade ederek Kent Konseyi olarak teşekkür etti. Melita'dan Battalgazi'ye kültür sanat ekinliklerinin aslında bu sürecin stratejik bir parçası olduğunu belirten Artan, Aslantepe'nin 2004 yılı ve akabinde 2014 yılında UNESCO Geçici Dünya Mirası Listesi'ne alınması ile bugün nihai hedefe ulaşmış bulunmaktayız. Bunun için başta Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese Malatya Kent Konseyi olarak teşekkür ediyoruz.

Malatya Kent Konseyi Tarih ve Kültür Mirası Çalışma Grubu Temsilcisi Orhan Tuğrulca, Arslantepe Höyüğünün tarihsel süreçlerinden bahsederek, M. Ö 3000'li yıllarda devlet teşkilatının şekillenmiş olduğu bölge olmasından dolayı Arslantepe Höyüğü'nün Anadolu topraklarında ön plana çıktığını belirtti. Toğrulca, Arslantepe Höyüğünün UNESCO Dünya Mirası Listesine kabulüne katkısı olan herkese teşekkür etti.

Malatya İl Kültür ve Turizm Şube Müdürü Gülhan Haliloğlu, Arslantepe Höyüğünü bir yaşam merkezi olarak değil bir hayat merkezi olarak görülmesi gerektiğini, UNESCO süreci ile birlikte Aslantepe'nin başta kentimize ve tüm insanlığa sosyal, kültürel ve tarihsel manada değer katacağına inandığını buna ön ayak olan herkese teşekkür ettiğini söyledi.

Gezi programına katılan Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri ve Şehir Gönüllüleri Meclisi Danışma Kurulu üyeleri programdan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Malatya Kent Konseyi'ne teşekkür ettiler.

Kaynak: Habermetre

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