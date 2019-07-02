MALATYA İnönü Üniversitesi'nde kalp boşluğu, anjiyo yöntemiyle kapatıldı

İnönü Üniversitesi'nde kalp boşluğu, anjiyo yöntemiyle kapatıldı

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Kardiyoloji Anabilim Dalı'na beyin felci geçirerek tedaviye alınan Orhan Özbek (69), hastanede de ilk defa yapılan 'sol atriyal apendiks' denilen, kalp boşluğu ameliyatı edilmeden anjiyo yöntemiyle kapatılarak sağlığına kavuştu.

Özbek, 2017 yılında beyin felci geçirdi. Beyin felci geçiren Özbek, Konya'dan sevk edildiği Turgut Özal Tıp Merkezi'nin Kardiyoloji Anabilim Dalı'nda tedaviye alındı. 2 yıldır hastanede kalan Özbek, Türkiye'de 2'ncisi denenecek olan 'sol atriyal apendiks' denilen, kalp boşluğu ameliyatı edilmeden anjiyo yöntemiyle tedavisine başlandı. 45 dakika süren operasyona alınan Özbek'in ameliyatı başarıyla tamamlandı.

DÜNYADA YENİ BAŞLAYAN BİR TEKNOLOJİ

Servise alınan Özbek'i, operasyona giren Prof. Dr. Hasan Pekdemir başta olmak üzere Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Başhekim Prof. Dr. Ali Beytur ve yardımcı doktorlar ziyaret etti. Hastanın kan sulandırıcı kullandığını belirten Pakdemir, Bunu kullanırken de beyin kanaması geçirdi. O yüzden kan sulandırıcı kullanamayacak duruma gelmişti. Tekrarlayan bu kan sulandırıcıyı alırken onun atında beyin felci geçirdiğinden bu felce kaynak olan kalbin içerisindeki ölü boşluk dediğimiz 'apantist' dediğimiz yerde pıhtı vardı. O pıhtının tekrar ivmeye yol açmaması için daha önce ameliyat dediğimiz ameliyat açık kalp ameliyatıyla kapatılan açık kısmını biz açık kalp ameliyatı yapmadan yeni geliştirilmiş teknolojik bir cihazla ameliyatsız anjiyo yöntemi ile gerçekleştirdik. Türkiye de bu ameliyat çok seçilmiş birkaç merkezde yapılıyor. Bizde bunlardan bir tanesiyiz. Hatta şöyle söyleyebiliriz; bölgemizde ilk kez yapılıyor bu operasyon. Çünkü yeni bir teknoloji yeni bir teknik ve deneyim gerektiriyor. Dünya da yeni başlayan bir teknoloji buda. Türkiye de yapılan birkaç merkezden biri olduk dedi.

Başarıyla geçen ameliyata nasıl girip, nasıl çıktığını hiç bilmediğini ifade eden hasta Orhan Özbek, Gayet güzeldi hocalarım sağ olsun. İyim fena değilim. Kan sulandırıcı ilaçlar bana çok zarar verdi. İnşallah bundan sonra bir daha kullanmayacağım. İyiyim ve rahatım diye konuştu.

Kaynak: DHA