Malatya iki şampiyon malatya'da bir araya geldi

19.11.2019 14:18 | Son Güncelleme: 19.11.2019 14:21

İki şampiyon Malatya'da bir araya geldi

Malatya'da, bu yıl 9'uncusu düzenlenen Film Festivali'ne katılan milli boksör ve oyuncu Selçuk Kılıç ((35), Akçadağ ilçesindeki Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde (TİGEM) yetiştirilen şampiyon 'Özgünhan' isimli atı ziyaret etti. Duygulu anlar yaşayan Kılıç, İki şampiyon bir arada, iki ayrı dalda da olsak o da şampiyon dedi.

Malatya'da, Büyükşehir Belediyesi, Malatya Valiliği, Battalgazi ile Yeşilyurt Belediyesi'nin katkılarıyla bu yıl 9'uncusu düzenlenen 'Malatya Uluslararası Film Festivali' hız kesmeden devam ederken, festival konuğu oyuncu ve 2017 dünya kickboks şampiyonu Selçuk Kılıç, kentteki tarihi yerleri gezdi. Küçüklüğünden beri atlara ilgisi olan Kılıç, Akçadağ ilçesindeki Osmanlı döneminde kurulan Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde (TİGEM) yetiştirilen 'Özgünhan' isimli atı ziyaret etti. Koşularıyla birçok şampiyonluk alan Özgünhan ile gittiği ülkelerde birincilikle dönen şampiyon Selçuk Kılıç bir araya geldi. Duygulu anlar yaşayan Kılıç, Özgünhan ile bir süre yalnız bırakılmasını istedi. Atla bir süre dolaşan Kılıç, şunları söyledi

Atımızın 38 koşudan, 36 şampiyonluğu var. Biz de biliyorsunuz 2017'de dünya kickboks şampiyonu olduk. Anlatmaya gerek yok iki şampiyon bir araya geldik. Kendisini çok seviyoruz, çok güzel bir at. İki şampiyon bir arada, iki ayrı dalda da olsak o da şampiyon. Gerçekten hayran kaldım ata. Çok güzel bir at. Türkiye'nin en iyi atlarından biri. Diğer oyuncu arkadaşlar da bu fırsatı kaçırmamaları lazım. Ben otele gittiğimde tüm arkadaşlarıma söyleyeceğim ziyaret edip görsünler diye. Şimdi herkes bilmez bu atın burada olduğunu. Ben çok mutlu oldum bu atı görme şansı bulduğum için.

Kaynak: DHA