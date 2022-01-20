Malatya Havalimanı'ndan kalkışa hazırlanan uçak kara saplandı

Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya-İstanbul seferini yapacak olan ve kalkış öncesi kara saplanan uçağın, yapılan temizlik çalışmalarının ardından kalkışa hazır hale getirildiğini belirtti.