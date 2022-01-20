Malatya Havalimanı'ndan kalkışa hazırlanan uçak kara saplandı - Haberler
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Malatya Havalimanı'ndan kalkışa hazırlanan uçak kara saplandı

Malatya Havalimanı'ndan kalkışa hazırlanan uçak kara saplandı
AA / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel

Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya-İstanbul seferini yapacak olan ve kalkış öncesi kara saplanan uçağın, yapılan temizlik çalışmalarının ardından kalkışa hazır hale getirildiğini belirtti.

MALATYA (AA) - Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya-İstanbul seferini yapacak olan ve kalkış öncesi kara saplanan uçağın, yapılan temizlik çalışmalarının ardından kalkışa hazır hale getirildiğini belirtti.

Baruş, AA muhabirine, Malatya-İstanbul seferini yapacak uçağın kalkış öncesi taksi yolundan piste dönerken kara saplandığını, daha sonra temizlik çalışmalarının gerçekleştirildiğini belirtti.

Uçağın saplandığı yerden kurtarılarak kalkışa hazır hale getirildiğini ifade eden Vali Baruş, sıkıntılı bir durumun söz konusu olmadığını kaydetti.

AA / Volkan Kaşik - Son Dakika Haberleri

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