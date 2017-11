Malatya Girişim Grubu Down Sendromlu Çocukları Unutmadı

Malatya Girişim Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Kavuk ve Malatya Park AVM Genel Müdürü Yılmaz Arslan, 7. Malatya Uluslararası Film Festivali kapsamında Down Sendromlu çocukları ziyaret etti.



Down Sendromlu çocuklara özel eğitim veren kurumu ziyaret eden Kavuk ve Arslan çocuklara hediyeler verdi. Burada konuşan Girişim Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kavuk, Down Sendromlu çocukların unutulmaması gerektiğini ifade ederek, çocuklarla ilgilendikleri için öğretmenlere teşekkür etti. - MALATYA