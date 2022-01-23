Malatya- Elazığ karayolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor
- Malatya- Elazığ karayolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor Kar yağışı ve tipi nedeniyle Malatya-Elazığ kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.
MALATYA (İHA) - - Malatya- Elazığ karayolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor
MALATYA - Kar yağışı ve tipi nedeniyle Malatya-Elazığ kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Malatya'da etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle, Malatya- Kayseri- Malatya- Sivas - Malatya -Adıyaman karayolları ulaşımı kapatılırken, Malatya- Elazığ karayolunda ise ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Malatya-Elazığ karayolu Kapıkaya mevkiinde yoğun bir araç yığılması yaşandığı öğrenilirken, ekiplerin bölgedeki çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi.