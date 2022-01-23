Malatya- Elazığ karayolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor - Haberler
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Malatya- Elazığ karayolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor

İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz - Haberler | Güncel

- Malatya- Elazığ karayolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor Kar yağışı ve tipi nedeniyle Malatya-Elazığ kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

MALATYA (İHA) - - Malatya- Elazığ karayolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor

MALATYA - Kar yağışı ve tipi nedeniyle Malatya-Elazığ kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Malatya'da etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle, Malatya- Kayseri- Malatya- Sivas - Malatya -Adıyaman karayolları ulaşımı kapatılırken, Malatya- Elazığ karayolunda ise ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Malatya-Elazığ karayolu Kapıkaya mevkiinde yoğun bir araç yığılması yaşandığı öğrenilirken, ekiplerin bölgedeki çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi.

Malatya- Elazığ karayolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor

Malatya- Elazığ karayolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor

Malatya- Elazığ karayolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor

İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz - Son Dakika Haberleri

Malatya, Elazığ, kar, Güncel, Haber

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