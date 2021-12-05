Malatya'dan kısa kısa

AKÇADAĞ, MALATYA (AA) - Malatya'nın Akçadağ ilçesinde çıkan ev yangınları itfaiye tarafından söndürüldü.

Akçadağ ilçesine bağlı Çevirme Mahallesi'nde Kemal Demirkaya'ya ait bir evde çıkan yangın Büyükşehir Belediyesi Darende ve Akçadağ İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından söndürüldü.

Yine ilçeye bağlı Harunuşağı Mahallesi'nde Mahir Berkpınar'a evin ekmeklik ve kiler olarak kullanılan bölmesinde çıkan yangın ekiplerce kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle evlerde hasar oluştu.

Doğanşehir Belediye Başkanından engellilere ziyaret

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zelyurt beraberinde AK Parti Doğanşehir İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülşah Sağlam ve AK Parti Yönetim Kurulu Üyesi Dursun Sığırcı ile ilçe merkezi ve mahallelerinde engelli vatandaşları ziyaret ederek, sorunlarını dinledi.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, ziyaretlerde engellilerin gönlünü aldıklarını, gönül yapmaya geldiklerini dile getirdi.

AA / Yeter Erdine - Son Dakika Haberleri

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