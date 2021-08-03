Malatya'dan 30 bin öğrenci "Telafide Bende Varım" dedi
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Malatya'dan 30 bin öğrenci "Telafide Bende Varım" dedi

Malatya'dan 30 bin öğrenci 'Telafide Bende Varım' dedi
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

Malatya'da eğitim gören 30 bin öğrenci, "Telafide Bende Varım" projesine katılım sağladı.

Malatya'da eğitim gören 30 bin öğrenci, "Telafide Bende Varım" projesine katılım sağladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dönemini evlerinde geçiren öğrencilerin sosyal, kültürel, sportif ve akademik yönden desteklenmesi gerçekleştirilen Telafide Ben de Varım programı kentteki okullarda uygulanıyor.

Proje kapsamında, çoğunlukla sportif ve kültürel alanlarda planlanan faaliyetlerle öğrencilerin yeni eğitim-öğretim yılına zinde ve motive bir şekilde başlaması için çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Kentte, uygulamaya 30 bin öğrencinin dahil olduğu bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay da İbni Sina Özel Eğitim Uygulama Okulu, Mahmut Kömürkara Ortaokulu, Rahmi Akıncı ile Türkiyem Ortaokulu'nu ziyaret ederek etkinlikleri gözlemledi.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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