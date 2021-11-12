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Malatya'daki deprem çevre illerden de hissedildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Malatya'daki deprem çevre illerden de hissedildi

Merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 4.7 büyüklüğünde deprem, başta Elazığ olmak üzere bölgedeki birçok ilden hissedildi.

PÜTÜRGE, MALATYA (İHA) - Merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 4.7 büyüklüğünde deprem, başta Elazığ olmak üzere bölgedeki birçok ilden hissedildi.

Afad'dan yapılan açıklamada, Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 12.19'da 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Malatya'daki deprem, başta Elazığ olmak üzere, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır'dan da hissedildi.

Elazığ'da hissedilen depreme büroda yakalanan bir vatandaşın, masa altına saklandığı görüldü. - ELAZIĞ

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