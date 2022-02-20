Malatya'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
AA, Yeter Erdine - Güncel
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Malatya'da, 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
MALATYA (AA) - Malatya'da, 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza Çevre Yolu Yıldıztepe Mahallesi Çöşnük Kavşağı'nda meydana geldi.
M.T'nin kullandığı 44 ADE 145 plakalı otomobil ile H.A. yönetimindeki 06 LDD 25 ve M.A. idaresindeki 44 ACC 851 plakalı otomobiller çarpıştı.
Kazada sürücülerle M.Ç. yaralandı.
İtfaiyenin otomobillerden çıkardığı ve ilk müdahalenin kaza yerinde 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapıldığı yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle ulaşımın bir süre aksadığı Çevre Yolu'nda araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.
AA / Yeter Erdine - Güncel