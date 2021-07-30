Malatya'da zehir tacirlerine büyük darbe

Malatya'da torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda yaklaşık iki kilo esrar maddesi ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda yaklaşık iki kilo esrar maddesi ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Battalgazi ilçesine bağlı Taştepe Mahallesi Mürit Sokak'ta yapılan çalışma sonucu Ö.Ö. isimli alıcı şahıstan 19 gram esrar maddesi ele geçirildi. Delillendirme yapılmasının ardından hedef şahıslar olan K.A ve B.Y.'nin ikametinde yapılan aramalarda ise 1 kilo 684 gr esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak K.A. ve B.Y. gözaltına alınırken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecekleri belirtildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı