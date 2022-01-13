Yolcu treninde 10 kilogram esrar ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yolcu treninde 10 kilogram esrar ele geçirildi

AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

Malatya'da, jandarma ekiplerince yolcu treninde 10 kilogram esrar ele geçirildi.

MALATYA (AA) - Malatya'da, jandarma ekiplerince yolcu treninde 10 kilogram esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbarat çalışması neticesinde, Siirt- Ankara seferini yapan yolcu treninde uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı tespit edildi.

Battalgazi ilçesindeki tren istasyonunda operasyon düzenleyen ekipler, 5 pakette 10 kilogram kubar esrar ele geçirdi, 1 zanlıyı gözaltına aldı.

Yolcu treninde 10 kilogram esrar ele geçirildi

Yolcu treninde 10 kilogram esrar ele geçirildi

Yolcu treninde 10 kilogram esrar ele geçirildi

Trafik eğitimi alan jandarma personeline 2 saat sonra kırmızı ışıkta geçtiği için ceza uygulandı

Trafik eğitimi alan jandarma personeline 2 saat sonra kırmızı ışıkta geçtiği için ceza uygulandı

 Ankara'da eşine az rastlanır hırsızlık! Otomobili içindeki çocukla birlikte çaldı

Ankara'da eşine az rastlanır hırsızlık! Otomobili içindeki çocukla birlikte çaldı

 Ahmet Çalık'ın baba ocağında hüzün hakim

Ahmet Çalık'ın baba ocağında hüzün hakim

AA / Orhan Yoldaş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title