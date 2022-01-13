Yolcu treninde 10 kilogram esrar ele geçirildi
AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel
Malatya'da, jandarma ekiplerince yolcu treninde 10 kilogram esrar ele geçirildi.
MALATYA (AA) - Malatya'da, jandarma ekiplerince yolcu treninde 10 kilogram esrar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbarat çalışması neticesinde, Siirt- Ankara seferini yapan yolcu treninde uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı tespit edildi.
Battalgazi ilçesindeki tren istasyonunda operasyon düzenleyen ekipler, 5 pakette 10 kilogram kubar esrar ele geçirdi, 1 zanlıyı gözaltına aldı.