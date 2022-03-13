Malatya'da yolcu otobüsü devrildi: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Hasan Eryılmaz - Yerel
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Malatya'da yolcu otobüsü devrildi: 2 yaralı Malatya'da yoğun kar yağışı nedeniyle kayarak devrilen yolcu otobüsünde 2 kişi yaralandı.
MALATYA (İHA) - Malatya'da yolcu otobüsü devrildi: 2 yaralı
MALATYA - Malatya'da yoğun kar yağışı nedeniyle kayarak devrilen yolcu otobüsünde 2 kişi yaralandı.
25 yolcunun bulunduğu otobüsün devrilmesi ile olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.