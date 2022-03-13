MALATYA (İHA) - Malatya'da yolcu otobüsü devrildi: 2 yaralı

MALATYA - Malatya'da yoğun kar yağışı nedeniyle kayarak devrilen yolcu otobüsünde 2 kişi yaralandı.

25 yolcunun bulunduğu otobüsün devrilmesi ile olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.