Malatya'da yolcu minibüsü ile kamyonet çarpıştı, 9 kişi yaralandı - Haberler
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Malatya'da yolcu minibüsü ile kamyonet çarpıştı, 9 kişi yaralandı

AA, Orhan Yoldaş - Güncel
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Malatya'da yolcu minibüsü ile kamyonet çarpıştı, 9 kişi yaralandı

Malatya'da yolcu minibüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

MALATYA (AA) - Malatya'da yolcu minibüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Pütürge ilçesi Kubbe Dağı mevkisinde M.B. idaresindeki 44 J 5605 plakalı yolcu minibüsü ile İ.Ç. yönetimindeki 44 ACN 490 plakalı kamyonet çarpıştı.

Kazada sürücüler ile kimlikleri henüz öğrenilemeyen 7 kişi yaralandı.

Jandarma ekipleri yolda güvenlik tedbiri alırken, yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

AA / Orhan Yoldaş - Güncel

Toros Dağları, Kamyonet, Malatya, Güncel, Haber

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