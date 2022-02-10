Malatya'da yeni yapılacak olan cami ile ilgili bir sunum gerçekleşti

MALATYA (Bültenler) - Konuyla ilgili kısa bir değerlendirme yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, proje için büyük bir emek ve çaba harcandığını belirterek, "Projeyle ilgili olarak gerekli değerlendirmeleri yapacağız. Bu konu ile alakalı olarak Diyanet İşleri Başkanımızla da konu ile ilgili istişarelerde bulunacağız. İnşallah yaptığımız istişareler sonrasında bir yol haritası belirleriz. Kevork Bey güzel bir çalışma yapmış kendilerine teşekkür ediyorum. Cami inşaat alanı, özellikleri, müştemilatları ve ek düzenlemeler noktasında değişiklikler olabilir.Yapılacak olan işlerde istişare edilmesi ben duygusu ve nefsi olarak değerlendirilmemesi o işin önünü ve ufkunu açıyor. Bu anlamda bütün arkadaşlarımızın ve paydaşlarımızın fikir ve düşüncelerini almak yön haritamızı ve pusulamızı belirlemede önemli katkı sağlamaktadır. İlgili arkadaşlarımız hazırlanan proje ile ilgili gerekli inceleme ve çalışmaları yapacaklar.

Önemli olan bir hizmetin doğru ve düzgün bir şekilde yapılabilmesidir. Bu camimizi Malatya'ya kazandırırken çok aceleci bir şekilde davranma gibi bir durumumuz yok. Bütün fikir ve düşünceleri alıp bunları harmanlayarak, yol haritamızı belirleyerek, çalışmalarımızı yürüteceğiz" dedi.

Sunum öncesi kısa bir konuşma gerçekleştiren Yüksek Mimar Kevork Özkaragöz, "Böyle bir projenin içerisinde olmaktan büyük bir onur duyuyorum. Kısmet olursa bizde ata toprağımıza eser kazandırmak istiyoruz. Gelecek nesiller Malatya'yı bu şekilde ansın istiyorum" dedi.

Konuşmasının ardından Yüksek Mimar Kevork Özkaragöz, yeni yapılacak cami projesi ile ilgili olarak sinevizyon eşliğinde bir sunum gerçekleştirdi. Yeni yapılacak olan caminin özellikleri, içerisinde barındırdığı müştemilatları ve hali hazırda hazırlanan projenin kapalı ve açık alanları ile ilgili bilgiler, Mimar Özkaragüz tarafından katılımcılara aktarıldı.

Katılımcılardan Başkan Gürkan'a teşekkür

Malatya'ya yapılacak olan yeni caminin sunumuna katılan katılımcılar ise Malatya'ya kazandırılacak olan yeni bir caminin sunumu için kendilerini davet ederek, bu projenin bir paydaşı olmalarını sağladığı için Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür ettiler.

Katılımcılardan İnönü Mahallesi Muhtarı Gazi Atabey, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın katılımcı bir belediyecilik anlayışı içerisinde Malatya'ya büyük eserler kazandırdığını söyledi.

Muhtar Gazi Atabey, "Bu hayırlı iş için de Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Yapmış olduğunuz ve yapacağınız çalışmaları toplantılarda dile getiriyorsunuz. O toplantılarda yapamayacağınız işler veya zamanında bitiremeyeceğiniz işlerde Malatya halkına söz vermiyorsunuz.Yapmış olduğunuz hizmetleri gazete ve televizyonlardan görüyoruz. Malatya için yapmış olduğunuz hizmetler gurur vericidir. Rabbim sizlere sağlık, sıhhat ve uzun ömür versin. Bu hayırlı işte Malatya halkına ve Malatya'mıza hayırlı olsun " şeklinde konuştu.

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