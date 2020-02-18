Malatya'da yasa dışı bahis operasyonu: 8 gözaltı

18.02.2020 09:40 | Son Güncelleme: 18.02.2020 09:40

MALATYA'da, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatanlara yönelik düzenlenen operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde internet üzerinden yasa dışı bahis oynatanlara yönelik operasyon düzenlendi. Önceden belirlenen adreslere baskın yapan polis, 8 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda materyal ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA