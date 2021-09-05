Malatya'da yanlış okula giden öğrenciyi Milli Eğitim Müdürü Kanbay sınava yetiştirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Malatya'da yanlış okula giden öğrenciyi Milli Eğitim Müdürü Kanbay sınava yetiştirdi

Malatya'da yanlış okula giden öğrenciyi Milli Eğitim Müdürü Kanbay sınava yetiştirdi
Anadolu Ajansı / Okan Coşkun - Haberler | Güncel

Malatya'da, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için yanlış okula giden öğrenciyi İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, sınava yetiştirdi.

Malatya'da, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için yanlış okula giden öğrenciyi İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, sınava yetiştirdi.

İOKBS için evden çıkan Yağmur Dursun, yanlışlıkla Yeşilyurt ilçesinde bulunan Vali Galip Demirel Ortaokuluna gitti.

Bir süre sonra yanlış okula geldiğini öğrenen Dursun'a o sırada okulu ziyarete giden Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay yardım etti.

Dursun'u makam aracına alan Kanbay, öğrenciyi sınava gireceği Tevfik İleri İmam Hatip Lisesi'ne yetiştirdi.

Koşar adımlarla sınava yetişen öğrenci Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay'a teşekkür etti.

Kanbay ise öğrenciye sınavında başarı diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Okan Coşkun

Milli Eğitim Bakanlığı, okullara destek olması amacıyla Kovid-19 Hattı kurdu
Milli Eğitim Bakanlığı, okullara destek olması amacıyla Kovid-19 Hattı kurdu
Yüz yüze eğitim yarın başlıyor! İşte öğrenci ve öğretmenleri bekleyen yeni dönemin ayrıntıları
Yüz yüze eğitim yarın başlıyor! İşte öğrenci ve öğretmenleri bekleyen yeni dönemin ayrıntıları
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Yaşar Güler Mansur Yavaş Süleyman Soylu Aliya İzzetbegoviç
Magazin Münir Özkul Serdar Ortaç Rasim Öztekin Ferhan Şensoy
Spor Salih Uçan Burak Elmas Alper Yılmaz Samet Aybaba Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Malatya'da yanlış okula giden öğrenciyi Milli Eğitim Müdürü Kanbay sınava yetiştirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.9.2021 14:52:00. #1.16#

title