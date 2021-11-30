Malatya'da yağma ve tehdit şüphelisi tutuklandı

Malatya'da, "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "yağma" ve "tehdit" olaylarına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Çavuşoğlu Mahallesi'nde A.Ö'nün 5 kişi tarafından zorla alıkonulduğu ve aracının anahtarının alındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, olaya ilişkin B.S. F.O, C.O, F.U. ve A.T'yi gözaltına aldı, aracı ise müştekiye teslim etti.

???????Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.S. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Volkan Kaşik - Son Dakika Haberleri

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