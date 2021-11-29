MALATYA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONUNA 3 TUTUKLAMA - Haberler
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MALATYA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONUNA 3 TUTUKLAMA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MALATYA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı,İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

MALATYA (DHA) - MALATYA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı,

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adres ve araçlarda yapılan aramada, 487 hap, 400 gram metamfetamin, 220 gram esrar ve hassas terazi ile yakalanan 5 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 2 şüphelinin ise emniyetteki sorgusu sürüyor.

MALATYA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONUNA 3 TUTUKLAMA

MALATYA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONUNA 3 TUTUKLAMA

MALATYA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONUNA 3 TUTUKLAMA

MALATYA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONUNA 3 TUTUKLAMA

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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