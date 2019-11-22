Malatya'da "Uyum Biz Bize Sohbetler" etkinliği

22.11.2019 18:32 | Son Güncelleme: 22.11.2019 18:38

Malatya'da, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği iş birliğiyle, "Uyum Biz Bize Sohbetler" etkinliği düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir otelde düzenlenen programda konuşan Malatya Valisi Aydın Baruş, Suriye'deki iç savaş nedeniyle, Türkiye'ye sığınanlara şefkat eli uzatıldığını belirtti.

Türkiye'nin 81 ilinde Suriyelilerin hayatlarını devam ettirdiğini dile getiren Baruş, şunları kaydetti:

"Türkiye 3 milyon 600 bin Suriyeliye ev sahipliği yapıyor. Bugün ilimizde de 29 binin üzerinde Suriyeli kardeşimiz yaşıyor. Dünyanın dört bir tarafından gelen 32 bin yabancı Malatya'da hayatını devam ettiriyor. Çok şükür bugüne kadar bizlere misafir olarak gelen bu kardeşlerimizle olumsuz bir olay yaşamadık. Bizler zor durumda kalan insanların gözü yaşlı bir şekilde çocuğunu, anne babasını, kardeşini kaybetmiş ve hayata tutunma mücadelesi veren bu insanların mücadelesine saygı duyuyoruz."

Programda, daha sonra Türk akademisyen Dr. Hasan Eşici ve Suriyeli akademisyen Maissa Sayed, "Birlikte yaşam kültürü" konusunda sunum yaptı.

Programa, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu, Vali Yardımcısı Güher Sinem Büyüknalçacı, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Göç İdaresi Müdürü Cihad Gezen, geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler ile kamu kurum ve kuruluşların yöneticileri katıldı.

Kaynak: AA