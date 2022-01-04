Malatya'da ulaşım sorununu çözüme kavuşturmak için çalışmalar devam ediyor

ADIYAMAN (Bültenler) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, çalışmaların yapıldığı alanda incelemelerde bulundu.

35 metrelik yol güzergâhında devam eden çalışmalar hakkında bilgiler veren Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Hakan Demir, "Saraybosna caddesi diye adlandırdığımız 35 metrelik yolda alt temel çalışmalarımızı sonlandırdık. Altyapı ile alakalı diğer kurumların çalışmaları başladı. Altyapı çalışmalarının bitimiyle birlikte asfalt serim çalışmalarımızı yaparak vatandaşımızın hizmetine yolumuzu sunacağız" dedi.

AK Parti İl Başkan Yardımcısı Kahraman Kavuk ise, "Adıyaman karayolundan başlayarak, Bostanbaşı, Yüzakı bulvarıyla birlikte Mıhludut üzerinden Fahri Kayahan Bulvarına bağlanacak yol, şehrin trafiğini büyük ölçüde rahatlatacak. Çevre yolunda yaşanan yoğunluk alternatif yollara dağılmış olacak ve bu sayede çevre yolu trafiği de rahatlayacak. Başta Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'a ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Alternatif yollarla birlikte Malatya trafiğinin rahatlayacağını söyleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Malatya'nın trafik ve ulaşım sorunun çözülmesi noktasında göreve geldikten sonra gerekli planlamalar ve projeleri yaptık, uygulama çalışmalarına geçtik. Kuzey bölgemizde Anayurt Bulvarı yapıldı ve trafiğe açıldı. Güney bölgemizde de ana artele alternatif caddelerin açılması gerekiyordu. Bu anlamda Danişmend Gazi Bulvarı ve Mıhludut Caddesinden Bostanbaşı Mahallesine bağlanan yaklaşık 13 km'lik bir aks içerisinde güney kuşak yoluna bağlanacak bir aks yapılıyor. Bu yıl içerisinde Güney ve Kuzey kuşak yollarının ihaleleri gerçekleştirildiği takdirde Malatya, trafik açısından da sağlıklı, ulaşımı erişilebilir, huzurlu, konforlu ve zaman açısından da tasarruf edilebilecek trafik akışına kavuşacaktır. Çalışmaları yapan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Danişmend Gazi Bulvarı diye tabir ettiğimiz yol, Adıyaman karayolunun olduğu alandan Fahri Kayahan bölgesine ve Güney kuşak yoluna bağlantısı gerçekleştirilecek. Ana arter dediğimi karayollarının yolunun kullanılmasının yanı sıra yeni arter yapılarak şehrimizin trafiği rahatlatılmış olacak. Yeni yolumuzun tam anlamıyla açılmamasına rağmen trafik yoğunluğu oluyor. Önemli bir yolu Malatya'mıza kazandırıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

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